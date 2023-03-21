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1 час назад

Журналист Алмейда: Моуриньо является главной целью "ПСЖ" на будущий сезон

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо является приоритетом «Пари Сен-Жермен» на будущий сезон. Об этом сообщает журналист Педру Алмейда в своем Twitter.

Журналист Алмейда: Моуриньо является главной целью "ПСЖ" на будущий сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, руководство клуба очень хочет видеть португальского специалиста на посту главного тренера, так как, по их мнению, он сможет привести парижан к победе в Лиге чемпионов. В его приглашении крайне заинтересован советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Напомним, что Моуриньо в настоящий момент возглавляет «Рому». Вместе с ней он стал победителем Лиги конференций в 2022 году. Текущий контракт 60-летнего специалиста с римлянами рассчитан до 2024 года.

На данный момент «Рома» продолжает борьбу за победу в Лиге Европы. В турнирной таблице Серии А клуб занимает пятое место, имея в активе 47 очков.

Футбол,Жозе Моуриньо,
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