В Госдуме открыли выставку в честь столетия общества «Динамо»

— За эти 100 лет динамовцы стали легендами и героями спорта. Без них мы не можем представить наш спорт. Общество «Динамо» было первопроходцем во многих вещах. Хочу поздравить всех с юбилеем. На сегодняшний день «Динамо» — единственное государственное спортивное общество, — сказал Жуков на церемонии открытия.