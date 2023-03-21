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40 минут назад

В Госдуме открыли выставку в честь столетия общества «Динамо»

Матч ТВ

В Государственной думе состоялось открытие выставки, посвященной столетию общества «Динамо», которое отмечается в 2023 году, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

В Госдуме открыли выставку в честь столетия общества «Динамо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На выставке представлены награды, кубки, фотографии и спортивный инвентарь прославленных динамовских спортсменов.

На открытии выставки присутствуют первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, депутат Госдумы Антон Шипулин, члены комитета Госдумы по физической культуре и спорту во главе с председателем Дмитрием Свищевым, председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов и другие.

— За эти 100 лет динамовцы стали легендами и героями спорта. Без них мы не можем представить наш спорт. Общество «Динамо» было первопроходцем во многих вещах. Хочу поздравить всех с юбилеем. На сегодняшний день «Динамо» — единственное государственное спортивное общество, — сказал Жуков на церемонии открытия.

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