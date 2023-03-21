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38 минут назад

Карпин: предложения о работе были. Встречался с представителями «Спартака»

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о предложениях и переговорах, которые имели место быть в последние годы. Специалист признался, что встречался с представителями московского «Спартака».

Карпин: предложения о работе были. Встречался с представителями «Спартака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Были ли предложения за время моей работы в «Ростове»? Были, да. Встречались ли со мной из «Спартака»? Да, встречался с Наилем Измайловым. Не знаю, зачем, но встречался. Просто поговорить, пообщаться, послушать. Поговорили

Сборная Армении? Были переговоры, но я подумал, взял во внимание контракты с «Ростовом» и сборной России, и отказался. Свои плюсы в этом предложении были, ведь сборная Армении – это сборная, которая участвует в отборе на Евро, например. Это могло как-то перевесить, но, в конце концов, я решил, что это неправильно было бы по отношению к «Ростову» и к сборной России», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Фабрика футбола».

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