Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
20 минут назад

Леонид Слуцкий объяснил, почему в стартовом составе «Краснодара» так мало россиян

Чемпионат.com

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о ситуации в «Краснодаре».

Слуцкий объяснил, почему в стартовом составе «Краснодара» так мало россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У «Краснодара» стиль и философия выше, чем результат? Да, это влияет. Когда тебе всё время говорят: «У нас должен быть стиль, ребят, результат не важен. Лучше мы проиграем в нашем стиле, чем выиграем в не нашем». Это искажение спортивной сути. Потому что всегда проиграть хуже,

Четвёртое место, которое они заняли в прошлом сезоне российским костяком, как понимаю, не устроило руководство клуба стилистически. Для той команды четвёртое место — фантастический результат. Но стилистически это не устроило, так как бились, колотились, старались, везло, были ситуативные моменты. Все сказали «нет», нам нужно добиваться результата через качественно построенную игру, через философию. Поэтому сейчас у команды, как думаю, изменения глобального характера, где в составе лишь два футболиста, имеющие право играть за сборную России. Это прямой показатель слов: «Ребята, мне четвёртое место с таким качеством игры не нужно, мне нужно и место, но и определённый стандарт по качеству игры». Поэтому смена направления, подбор игроков», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий