РФС попросил не брать налог с клубов за рекламные контракты

"Хотелось бы получить льготу по НДС 0% для клубов РПЛ (Мир - Российская премьер-лига - прим. ТАСС) и РФС по рекламным контрактам. Мы просим для всех видов спорта рассмотреть такую возможность", - сказал Рогачев.