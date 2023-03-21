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31 минуту назад

РФС попросил не брать налог с клубов за рекламные контракты

ТАССиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) хочет получить нулевую ставку налогообложения на доходы от рекламных контрактов. С такой просьбой во вторник выступил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

РФС попросил не брать налог с клубов за рекламные контракты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотелось бы получить льготу по НДС 0% для клубов РПЛ (Мир - Российская премьер-лига - прим. ТАСС) и РФС по рекламным контрактам. Мы просим для всех видов спорта рассмотреть такую возможность", - сказал Рогачев.

Ранее РФС обращался в правительство России с просьбой о снижении налогового бремени на профессиональный футбол.

Футбол,Денис Рогачев,РФС,Госдума,Правительство РФ,
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