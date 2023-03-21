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27 минут назад

РФС пока не планирует менять календарь РПЛ на систему "весна-осень"

ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) не планирует обсуждать вопрос о переходе Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему "весна - осень". Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту во вторник сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

РФС пока не планирует менять календарь РПЛ на систему "весна-осень"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пока в повестке стоит вопрос изменения календаря Второй лиги. По формату вышестоящих лиг вопрос пока не стоит, но если будет соответствующее обращение клубов, то исполком РФС может обсудить эти вопросы", - сообщил Рогачев.

С 1992 года чемпионат России проводился в формате "весна-осень". Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ и Первой лиге действует система "осень-весна".

Футбол,Денис Рогачев,РФС,Госдума,
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