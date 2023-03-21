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1 час назад

Валерий Карпин: не почувствовал, что интерес к сборной России угас

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил падение интереса к футболу в России, заявив, что не почувствовал, что он как-либо снизился в последнее время.

Карпин: не почувствовал, что интерес к сборной России угас
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не почувствовал, что интерес к сборной России угас. Как были обсуждения — хорошие и плохие — так и есть сейчас. Реабилитироваться пока не за что. За проигрыш в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы нужны, чтобы показать, что мы ещё есть. За одну тренировку наладить или отладить что-то сложно, но попытаться можно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная России под руководством Валерия Карпина потерпела лишь одно поражение, уступив Хорватии в решающем матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Футбол,Илья Никульников,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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