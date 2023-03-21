Карпин: не почувствовал, что интерес к сборной России угас

«Не почувствовал, что интерес к сборной России угас. Как были обсуждения — хорошие и плохие — так и есть сейчас. Реабилитироваться пока не за что. За проигрыш в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы нужны, чтобы показать, что мы ещё есть. За одну тренировку наладить или отладить что-то сложно, но попытаться можно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.