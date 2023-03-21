Карпин назвал условие, при котором Дзюба может быть вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, при каком условии нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может вновь быть вызванным в национальную команду.
— Дзюба рвется в сборную. Есть у него шанс попасть в команду?
— Если что то поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана. Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана, посмотрим, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».
РФС ранее сообщил о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана, игра состоится 23 марта в Тегеране. Также ожидается, что 26 марта команда в Санкт Петербурге встретится со сборной Ирака.