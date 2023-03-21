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1 час назад

Карпин назвал условие, при котором Дзюба может быть вызван в сборную России

Матч ТВиещё 11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, при каком условии нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может вновь быть вызванным в национальную команду.

Карпин назвал условие, при котором Дзюба может быть вызван в сборную России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Дзюба рвется в сборную. Есть у него шанс попасть в команду?

— Если что то поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана. Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана, посмотрим, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

РФС ранее сообщил о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана, игра состоится 23 марта в Тегеране. Также ожидается, что 26 марта команда в Санкт Петербурге встретится со сборной Ирака.

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