Карпин назвал условие, при котором Дзюба может быть вызван в сборную России

— Если что то поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана. Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана, посмотрим, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».