Футболист Караваев сообщил, что согласовал новый контракт с "Зенитом"

Защитник Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит", однако соглашение еще не подписано. Об этом футболист во вторник рассказал журналистам.

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"Контракт с "Зенитом" согласован, но не продлен", - сказал Караваев.

Футболист отметил, что матч против команды Ирака в Санкт-Петербурге может стать шагом вперед для отечественного футбола после отстранения: "Естественно, не приятно проигрывать ("Зенит" проиграл в последних двух матчах против московских "Динамо" и ЦСКА - прим. ТАСС), но в сборной находимся, нужно готовиться к играм, работаем. Приятно сыграть на своем стадионе. Будет потеплее, есть крыша, приятно, что в России сыграем матч, я думаю, что это шаг вперед".

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана в Тегеране. На 26 марта у россиян запланирована еще одна товарищеская игра. Соперником по встречи, которая должна пройти в Санкт-Петербурге, станет сборная Ирака.