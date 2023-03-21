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1 час назад

Футболист Караваев сообщил, что согласовал новый контракт с "Зенитом"

ТАСС

Защитник Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит", однако соглашение еще не подписано. Об этом футболист во вторник рассказал журналистам.

Футболист Караваев сообщил, что согласовал новый контракт с "Зенитом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Контракт с "Зенитом" согласован, но не продлен", - сказал Караваев.

Футболист отметил, что матч против команды Ирака в Санкт-Петербурге может стать шагом вперед для отечественного футбола после отстранения: "Естественно, не приятно проигрывать ("Зенит" проиграл в последних двух матчах против московских "Динамо" и ЦСКА - прим. ТАСС), но в сборной находимся, нужно готовиться к играм, работаем. Приятно сыграть на своем стадионе. Будет потеплее, есть крыша, приятно, что в России сыграем матч, я думаю, что это шаг вперед".

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана в Тегеране. На 26 марта у россиян запланирована еще одна товарищеская игра. Соперником по встречи, которая должна пройти в Санкт-Петербурге, станет сборная Ирака.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

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