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1 час назад

Тренер вратарей сборной России рассказал, кто должен сыграть в матчах с Ираном и Ираком

Чемпионат.comиещё 9

Виталий Кафанов, являющийся тренером вратарей сборной России, признался, что в воротах национальной команды в товарищеских матчах с Ираном и Ираком планируют выпустить Матвея Сафонова и Александра Селихова.

Тренер вратарей сборной России рассказал, кто должен сыграть в матчах с Ираном и Ираком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Могу только сказать, что с Ираном и Ираком сыграют Селихов и Сафонов. Вернее, планируется. А что будет, пока не знаем», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеский матч с командой Ирана состоится 23 марта в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге встретятся с Ираком.

Сборная России продолжает оставаться под баном от ФИФА и УЕФА. Команде запрещено участвовать в международных соревнований под эгидой этих организаций.

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