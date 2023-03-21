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27 минут назад

Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о прогрессе Ильи Помазуна

Чемпионат.comиещё 2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о прогрессе голкипера «Урала» Ильи Помазуна. Напомним, права на Помазуна принадлежат московскому ЦСКА. За «Урал» он выступает на правах аренды.

Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о прогрессе Ильи Помазуна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как могу объяснить прогресс Помазуна? Илья сделал правильный выбор — не стал сидеть в ЦСКА под Игорем Акинфеевым. Понятно, что Игорь — очень сильный вратарь. Трудно выиграть

Помазун начал постоянно играть. Первый сезон был не такой ровный, второй — лучше, а третий начал совсем хорошо. Илья играет всё надёжнее. Наверное, там и гены отца — вратарские династии всегда были интересными. Думаю, что всё неспроста. Илья прогрессирует: идёт небольшими шагами, но уверенно вверх», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футбол,Илья Никульников,Виталий Кафанов,Илья Помазун,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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