Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о прогрессе Ильи Помазуна

«Как могу объяснить прогресс Помазуна? Илья сделал правильный выбор — не стал сидеть в ЦСКА под Игорем Акинфеевым . Понятно, что Игорь — очень сильный вратарь. Трудно выиграть

Помазун начал постоянно играть. Первый сезон был не такой ровный, второй — лучше, а третий начал совсем хорошо. Илья играет всё надёжнее. Наверное, там и гены отца — вратарские династии всегда были интересными. Думаю, что всё неспроста. Илья прогрессирует: идёт небольшими шагами, но уверенно вверх», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.