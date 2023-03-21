«Пари НН» может лишиться финансирования из-за ухода титульного спонсора

Титульный спонсор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» букмекерская компания PARI может разорвать свои отношения с нижегородской командой. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, в руководстве компании недовольны тремя фактами: результатами команды в текущем сезоне, ситуацией с полузащитником Ярославом Михайловым и приоритетами правительства нижегородской области. Крайней мерой PARI будет прекращение финансирования «Пари НН» в случае, если команда вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Михайлов появился на поле в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1), имея перебор жёлтых карточек. Нижегородцам грозит техническое поражение.

Руководство PARI считает, что правительство Нижегородской области уделяет недостаточно внимания футбольному клубу, отдавая предпочтение хоккейному «Торпедо».