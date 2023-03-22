Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

PlayStation стала партнёром УЕФА по женскому футболу

Чемпионат.com

УЕФА на своём сайте объявила о том, что PlayStation выступит спонсором женских сборных по футболу. Ранее PlayStation сотрудничала только с мужской сборной начиная с 1997 года.

PlayStation стала партнёром УЕФА по женскому футболу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Трёхсезонное партнёрство означает, что PlayStation будет спонсировать женскую лигу чемпионов УЕФА, женскую Евро-2025, чемпионаты Европы УЕФА среди женщин до 19 и до 17 лет и многое другое.

Директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн отметил, что снова рад сотрудничать с PlayStation.

Мы рады приветствовать PlayStation, нашего долгосрочного партнёра, в качестве нового спонсора женского футбола УЕФА. Это важный момент для спорта и для УЕФА, поскольку мы продолжаем работать над развитием женского футбола по всей Европе и за её пределами.

Отмечается, что PlayStation становится десятым партнёром УЕФА по женскому футболу наряду с adidas, EA Sports, Euronics, Grifols, Heineken, Hublot, Just Eat Takeaway, PepsiCo и Visa.

Футбол,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий