Nike и Apple выпустили официальную форму ФК «Ричмонд» из «Теда Лассо»

В список вошли футболки, майки, шарфы и другая атрибутика из сериала «Тед Лассо». Ранее «Ричмонд» также появился и в FIFA 23 — в футбольном симуляторе можно даже начать карьеру за клуб и вывести его в лидеры английской Премьер-лиги. При этом вся клубная атрибутика также сохранена: форма, внешность игроков и даже сам Тед Лассо воссозданы до мельчайших деталей.