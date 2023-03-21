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58 минут назад

Nike и Apple выпустили официальную форму ФК «Ричмонд» из «Теда Лассо»

Чемпионат.comиещё 1

К премьере третьего сезона сериала «Тед Лассо» Nike и Apple выпустили коллекцию униформы вымышленного клуба ФК «Ричмонд». Ознакомиться с предложениями можно на официальном сайте Nike.

Nike и Apple выпустили официальную форму ФК «Ричмонд» из «Теда Лассо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В список вошли футболки, майки, шарфы и другая атрибутика из сериала «Тед Лассо». Ранее «Ричмонд» также появился и в FIFA 23 — в футбольном симуляторе можно даже начать карьеру за клуб и вывести его в лидеры английской Премьер-лиги. При этом вся клубная атрибутика также сохранена: форма, внешность игроков и даже сам Тед Лассо воссозданы до мельчайших деталей.

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта на Apple TV+, финал сезона выйдет 31 мая. Сами авторы называют его последним. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.

Футбол,ФИФА,Apple,
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