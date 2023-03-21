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27 минут назад

Руслан Нигматуллин: кризис «Зенита» придаёт интригу российскому чемпионату

Чемпионат.com

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что кризис, в который попал «Зенит», придаст интригу Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл два последних матча.

Нигматуллин: кризис «Зенита» придаёт интригу российскому чемпионату
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Впереди ещё целых десять туров. «Зенит» сейчас попал в некий кризис — это хорошо заметно на фоне их последних результатов. Но юто придаёт российскому чемпионату интригу, становится интереснее. Все говорили о возможной борьбе «Спартака» за чемпионство, а они внезапно начали терять очки. Красно-белые не показывают чемпионскую игру и настрой. Удивляет сейчас «Ростов», который набрал хороший ход идёт на втором месте. Посмотрим, кто из этих двух команд будет бороться с «Зенитом». Надеюсь, что интрига в РПЛ сохранится до самых последних туров», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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