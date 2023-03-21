Футболист с травмой лица получил отечественную защитную карбоновую маску

Специалисты - участники стартапа ST.mask изготовили индивидуальную маску для футболиста Данилы Сагуткина, 26-летнего защитника футбольного клуба "Акрон" из Тольятти, получившего тяжелую травму скулы. Как сообщили во вторник в пресс-службе группы "ТехноСпарк", под чьей эгидой развивается стартап, изделие надежно защищает травмированную часть лица, не нарушая при этом обзора.

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"Футболист получил серьезную травму скулы в товарищеском матче с футбольным клубом "Пари НН" 25 января. После лечения игроку потребовалась маска, которая максимально надежно защищает поврежденную скулу и в то же время обеспечивает хороший обзор поля", - отметили в пресс-службе.

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Без защитной маски врач команды не имеет права выпустить игрока с травмой лица или носа на поле, ни на тренировку, ни на матч.

Как рассказал генеральный директор кластера SportTech, производителя технологичных спорттоваров, к которому непосредственно относится ST.mask, Сергей Ермилов, участники стартапа дистанционно, по данным компьютерной томографии, спроектировали карбоновую маску с усиленной правой частью, которая защищает поврежденную кость, и увеличенной прорезью для глаза слева. Усиленная зона имеет ребра жесткости, которые препятствуют деформации маски, защищая лицо игрока даже при сильных ударах.

По словам директора, ST.Mask - первый и единственный в России производитель защитных изделий такого уровня, идея этого стартапа зародилась на основе изучения мирового рынка спортивной индустрии.

"За рубежом изготавливают карбоновые защитные маски. Но для этого необходимо личное присутствие спортсмена. Наша технология позволяет за считанные часы выполнить индивидуальную защитную маску из карбона дистанционно - никуда везти спортсмена не нужно", - рассказал Ермилов ТАСС.

До сих пор, как отметил Ермилов, спортсменов из России приходилось отправлять за границу самолетом для замеров и изготовления масок. Вместе с расходами на проживание и простой, это обходилось их клубам в немалые суммы. В данном случае врач команды обратился к SportTech, чьими услугами остались довольны и он, и сам футболист.