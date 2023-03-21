Малкома травили в "Зените" за получение российского паспорта

Защитник сборной России и «Зенита» Вячеслав Караваев оценил получение российского паспорта своим одноклубником Малкомом. Видео с защитником появилось в аккаунте Российской премьер-лиги.

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«Показывал ли Малком загранпаспорт? Ну да, показывал. Естественно, посмеялись в команде. Ничего особенного. Так, потравили чуть-чуть. Как? Ну, что он русский теперь», — сказал Караваев.

Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 20 встречах, в которых ему удалось забить 16 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил три гола и сделал пять ассиста в 16 матчах.