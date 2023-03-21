В Чите топором убили экс-игрока местного «Локомотива»

Как сообщает «Чита Онлайн», бывший игрок, тренер и директор забайкальского клуба погиб в понедельник, 20 марта. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Читы.

Задержанный рассказал на допросе, что поссорился с Егоровым во время совместного распития алкогольных напитков и нанес ему несколько ударов топором. От полученных ранений Егоров скончался на месте.