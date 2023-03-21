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25 минут назад

В Чите топором убили экс-игрока местного «Локомотива» Егорова. В пьяной ссоре ему нанесли несколько ударов, он скончался на месте от ран

Sports.ru

Умер бывший футболист читинского «Локомотива» Виктор Егоров.

В Чите топором убили экс-игрока местного «Локомотива»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает «Чита Онлайн», бывший игрок, тренер и директор забайкальского клуба погиб в понедельник, 20 марта. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Читы.

Задержанный рассказал на допросе, что поссорился с Егоровым во время совместного распития алкогольных напитков и нанес ему несколько ударов топором. От полученных ранений Егоров скончался на месте.

Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие попросит суд заключить подозреваемого под стражу.

Футбол,Виктор Егоров,
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