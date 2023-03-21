Гризманн может уйти из сборной Франции из-за Мбаппе

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн может уйти из команды. Об этом стало известно Onze Mondial.

По информации издания, нападающий остался недоволен тем, что главный тренер Дидье Дешам выбрал капитаном не его, а 24-летнего Килиана Мбаппе, который играет в сборной с 2017 года. 31-летний Гризманн выступает за команду с 2014 года.

Уточняется, что желание футболиста покинуть сборную также связано с отсутствием в ее составе Уго Льориса, Рафаэля Варана и Поля Погба. Льорис и Варан ушли из команды по завершении чемпионата мира-2022 в Катаре.