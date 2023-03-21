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17 минут назад

Стало известно о возможном уходе Гризманна из сборной Франции из-за Мбаппе

Lenta.ru

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн может уйти из команды. Об этом стало известно Onze Mondial.

Гризманн может уйти из сборной Франции из-за Мбаппе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, нападающий остался недоволен тем, что главный тренер Дидье Дешам выбрал капитаном не его, а 24-летнего Килиана Мбаппе, который играет в сборной с 2017 года. 31-летний Гризманн выступает за команду с 2014 года.

Уточняется, что желание футболиста покинуть сборную также связано с отсутствием в ее составе Уго Льориса, Рафаэля Варана и Поля Погба. Льорис и Варан ушли из команды по завершении чемпионата мира-2022 в Катаре.

Ранее 21 марта газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе стал новым капитаном национальной сборной Франции по футболу. Вероятно, нападающий выйдет на поле в новом статусе уже 24 марта — на матч первого тура квалификации чемпионата Европы-2024. Гризманна назначили вице-капитаном.

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