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27 минут назад

В «Севилье» ответили на слухи о возможном приглашении Абаскаля

Чемпионат.comиещё 1

Пресс-атташе «Севильи» Гомес Хесус отреагировал на слухи о возможном приглашении на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля из «Спартака». Накануне «Севилья» отправила в отставку Хорхе Сампаоли. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе испанского клуба к Абаскалю, который хорошо проявляет себя в России.

В «Севилье» ответили на слухи о возможном приглашении Абаскаля
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Абаскаль в «Севилье»? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб», – приводит слова Гомеса Хесуса Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Под руководством Гильермо «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, имея в своём активе 40 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на 8 баллов.

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