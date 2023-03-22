В «Севилье» ответили на слухи о возможном приглашении Абаскаля

Пресс-атташе «Севильи» Гомес Хесус отреагировал на слухи о возможном приглашении на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля из «Спартака». Накануне «Севилья» отправила в отставку Хорхе Сампаоли. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе испанского клуба к Абаскалю, который хорошо проявляет себя в России.