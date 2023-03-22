Катарский шейх готов купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму

Катарский шейх готов приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» за более чем пять миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Об этом пишет Daily Mail.

Ранее заявку на приобретение ФК «Манчестер Юнайтед» сделал британский предприниматель Джим Рэтклифф, владелец химической корпорации Ineos.

Наряду с Рэтклиффом основным претендентом на покупку английского клуба является шейх Джассим бин Хамад аль-Тани.

«Шейх претендует на все акции «Манчестер Юнайтед», и он пообещал погасить долг клуба. В то время как Рэтклифф стремится купить 69-процентную долю, в настоящее время принадлежащую семье Глейзеров», - пишет Daily Mail.

При этом и катарский шейх, и британский миллиардер готовы заплатить за клуб около пяти миллиардов фунтов стерлингов.

Ожидается, что еще один раунд торгов может быть объявлен до того, как будет выбран победитель.