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1 час назад

Катарский шейх готов купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму

Алиса Селезнёва

Катарский шейх готов приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» за более чем пять миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Об этом пишет Daily Mail.

Катарский шейх готов купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее заявку на приобретение ФК «Манчестер Юнайтед» сделал британский предприниматель Джим Рэтклифф, владелец химической корпорации Ineos.

Наряду с Рэтклиффом основным претендентом на покупку английского клуба является шейх Джассим бин Хамад аль-Тани.

«Шейх претендует на все акции «Манчестер Юнайтед», и он пообещал погасить долг клуба. В то время как Рэтклифф стремится купить 69-процентную долю, в настоящее время принадлежащую семье Глейзеров», - пишет Daily Mail.

При этом и катарский шейх, и британский миллиардер готовы заплатить за клуб около пяти миллиардов фунтов стерлингов.

Ожидается, что еще один раунд торгов может быть объявлен до того, как будет выбран победитель.

Ранее в Ineos заявили, что видят себя «в качестве долгосрочных хранителей» легендарного клуба. В пресс-службе добавили, что желают снова поднять «Манчестер Юнайтед» на первое место в мире.

Футбол,
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