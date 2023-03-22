Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

«Если бы не гламур, Неймар мог бы стать лучшим в мире» — Родригес

Матч ТВ

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес считает, что отсутствие концентрации и дисциплины помешало нападающему «ПСЖ» Неймару стать лучшим футболистом мира.

«Если бы не гламур, Неймар мог бы стать лучшим в мире» — Родригес
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я вижу, что Неймар — очень хороший спортсмен, футболист, способный стать лучшим в мире, но окружающий его гламур, дисконцентрирует его. Он теряет фокус и уходит в сторону от профессионального футбола. Если бы у него была бы такая дисциплина и концентрация, как у Леонеля Месси и Криштиану Роналду, он бы мог добиться больших высот, как профессионал, — сказал Родригес MMA.Metaratings.ru.

Неймар ранее перенес операцию в связи с травмой голеностопа, которую он получил в матче чемпионата Франции против «Лилля». В нынешнем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.

Футбол,Фернандо Родригес,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий