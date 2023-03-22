«Если бы не гламур, Неймар мог бы стать лучшим в мире» — Родригес

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес считает, что отсутствие концентрации и дисциплины помешало нападающему «ПСЖ» Неймару стать лучшим футболистом мира.
— Я вижу, что Неймар — очень хороший спортсмен, футболист, способный стать лучшим в мире, но окружающий его гламур, дисконцентрирует его. Он теряет фокус и уходит в сторону от профессионального футбола. Если бы у него была бы такая дисциплина и концентрация, как у Леонеля Месси и Криштиану Роналду, он бы мог добиться больших высот, как профессионал, — сказал Родригес MMA.Metaratings.ru.
Неймар ранее перенес операцию в связи с травмой голеностопа, которую он получил в матче чемпионата Франции против «Лилля». В нынешнем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.