«Если бы не гламур, Неймар мог бы стать лучшим в мире» — Родригес

— Я вижу, что Неймар — очень хороший спортсмен, футболист, способный стать лучшим в мире, но окружающий его гламур, дисконцентрирует его. Он теряет фокус и уходит в сторону от профессионального футбола. Если бы у него была бы такая дисциплина и концентрация, как у Леонеля Месси и Криштиану Роналду, он бы мог добиться больших высот, как профессионал, — сказал Родригес MMA.Metaratings.ru.