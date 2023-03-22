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34 минуты назад

«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

Чемпионат.comиещё 1

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о проведении необычной акции. Так, билеты на следующий домашний матч команды продаются всего за 10 рублей.

«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» примет на своём поле «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в «Оренбурге». Именно на этот матч хозяева продают билеты по 10 рублей. Акция продлится до 1 апреля, после чего вернутся стандартные ценники на билеты.

«Учитывая, что матч «вынесен» на понедельник, Футбольный Клуб «Оренбург» запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» — «Ростов» за 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика и на стадион!» — написала пресс-служба оренбуржского клуба в телеграм-канале.

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