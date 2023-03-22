«Оренбург» продаёт билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

«Учитывая, что матч «вынесен» на понедельник, Футбольный Клуб «Оренбург» запускает акцию! Только в марте, и только на официальном сайте, билет на матч «Оренбург» — «Ростов» за 10 рублей. 1 апреля карета снова станет тыквой и установятся обычные цены. Нам нужна ваша поддержка, оформляйте карту болельщика и на стадион!» — написала пресс-служба оренбуржского клуба в телеграм-канале.