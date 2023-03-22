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1 час назад

Футболист "Локомотива" Тикнизян объяснил свой выбор выступать за сборную Армении

Газета.Ruиещё 9

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что предпочел выступать за сборную Армении из-за отстранения России от международных соревнований.

Футболист "Локомотива" объяснил свой выбор выступать за сборную Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

«Ситуация с отстранением сборной Росси? Это точно повлияло на мой выбор. Стараюсь всегда говорить правду, здесь тоже хочу быть честен.

Я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов.

Сделаю все, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на чемпионат мира или Европы», – приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами.

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