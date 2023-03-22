Футболист "Локомотива" объяснил свой выбор выступать за сборную Армении

«Ситуация с отстранением сборной Росси? Это точно повлияло на мой выбор. Стараюсь всегда говорить правду, здесь тоже хочу быть честен.



Я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов.



Сделаю все, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на чемпионат мира или Европы», – приводит слова футболиста Metaratings.ru.