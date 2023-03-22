Защитник «Зенита» Круговой: будет мегаматч против Дзюбы с «Локомотивом»

«Удивлён ли тем, как Артём Дзюба сумел успешно вернуться в РПЛ? Да я в нём не сомневался. Он молодец. Будет мегаматч против него между «Зенитом» и «Локомотивом». Очень ждём этой встречи», — приводят слова Кругового «Известия».