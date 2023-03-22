«Как мне кажется, получение гражданства легионерами РПЛ даёт перспективу быть призванным в национальную команду. Особенно если нет шансов играть за свою сборную. Наверное, их желание — это результат клубной атмосферы и отношения болельщиков. Мне кажется, это связано с любовью к России.