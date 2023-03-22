Защитник "Локомотива" Тикнизян назвал сильное качество Дзюбы

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о своем партнере по команде форварде Артеме Дзюбе.
«Главная сила Дзюбы? Он очень сильная личность, которая не обращает внимание на критику. Он убирает все лишнее из своей жизни и не дает себе подвергаться каким-то сомнениям. Полностью фокусируется на том, что умеет делать лучше всего. Из раза в раз доказывает свой уровень.
Я, cталкиваяcь c критикой, понимаю, глядя на него, что любому cпортcмену нужно cтремитьcя к такому поведению. Нужно быть таким же толcтокожим, чтобы не позволять людям извне залезать в голову. Это очень cильное качеcтво у Дзюбы», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.
Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. С начала ноября 2022 года форвард находился без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».
В минувшие выходные Дзюба не смог реализовать одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара». «Локомотив» все же одержал победу со счетом 3:2. Дзюба стал автором победного гола на 65-й минуте встречи.