Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко занял аналогичный пост в «Алании», сообщает пресс служба владикавказского футбольного клуба.
Контракт с 49 летним специалистом рассчитан на 1,5 года с опцией продления еще на год.
— «Алания» рада приветствовать Олега Петровича на должности главного тренера «красно желтых» и желает ему успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей, — говорится в сообщении.
Владикавказский клуб в понедельник объявил об уходе Владимира Белявского с поста главного тренера, ранее тренер Заур Тедеев был отстранен от участия в тренировочном процессе команды.«Алания» с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги.
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