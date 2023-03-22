Бывший тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко занял аналогичный пост в «Алании», сообщает пресс служба владикавказского футбольного клуба.

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Контракт с 49 летним специалистом рассчитан на 1,5 года с опцией продления еще на год.

— «Алания» рада приветствовать Олега Петровича на должности главного тренера «красно желтых» и желает ему успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей, — говорится в сообщении.

Владикавказский клуб в понедельник объявил об уходе Владимира Белявского с поста главного тренера, ранее тренер Заур Тедеев был отстранен от участия в тренировочном процессе команды.«Алания» с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги.