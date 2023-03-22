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1 час назад

Футболисты «Химок» чуть не подрались в раздевалке после матча с «Зенитом»

Спорт день за днем

Два футболиста «Химок» устроили стычку после матча с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ (3:2), сообщил Metaratings. По информации источника, между собой сцепились нападающий Маркос Гильерме и полузащитник Владимир Хубулов. После стычки в команде потребовали от бразильца принести извинения.

Футболисты «Химок» чуть не подрались в раздевалке после матча с «Зенитом»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

10 марта стало известно, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник конфликт с хавбеком Аязом Гулиевым и защитником Дмитрием Тихим. По информации «Чемпионата», инцидент произошел 9 марта на базе подмосковной команды. Гогниев остался недоволен, что оба футболиста не завершили вовремя тренировку в тренажерном зале. Перепалка на высоких тонах продлилась несколько минут, а затем Гогниев отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы вновь обсудить произошедшее. Конфликт мог перерасти в драку, однако ее предотвратил сотрудник безопасности.

После 20 туров «Химки» занимают 15-е место в РПЛ с 13 очками. В 21-м туре подмосковная команда примет на своем поле «Краснодар». Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Футбол,Владимир Хубулов,Маркос Гильерме,Зенит,Спартак,
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