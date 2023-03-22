Талалаев собирался ехать с «Торпедо» на сборы — источник

Как стало известно «Матч ТВ», Андрей Талалаев должен был отправиться с московским «Торпедо» на сборы, связанные с паузой на международные матчи, в Краснодар.
«Торпедо» в среду объявило об уходе Талалаева с поста главного тренера. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
— Может, мысли и были, но не настолько же. Тем более сейчас они могут получить три очка. Вчера разговаривал с ним, он собирался на сборы с командой, — сообщил собеседник «Матч ТВ».
Автозаводцы с восемью очками занимают последнее место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ). Под руководством специалиста команда во всех турнирах одержала одну победу, потерпела девять поражений, два матча завершились вничью.
В 20-м туре РПЛ «Торпедо» 19 марта в Нижнем Новгороде сыграло вничью (1:1) с «ПАРИ НН». В составе команды хозяев участие в игре принял хавбек Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит 2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан пропустить матч из за автоматической дисквалификации. В пресс службе «Торпедо» позднее заявили «Матч ТВ», что намерены добиваться для «ПАРИ НН» технического поражения - 0:3.
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.