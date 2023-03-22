Талалаев собирался ехать с «Торпедо» на сборы — источник

«Торпедо» в среду объявило об уходе Талалаева с поста главного тренера. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

— Может, мысли и были, но не настолько же. Тем более сейчас они могут получить три очка. Вчера разговаривал с ним, он собирался на сборы с командой, — сообщил собеседник «Матч ТВ».