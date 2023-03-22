Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
33 минуты назад

Сергей Юран может возглавить «Торпедо»

Betassist

53-летний российский тренер Сергей Юран может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. По информации Sport24, специалист входит в шорт-лист тренеров, которые могут сменить Андрея Талалаева в «Торпедо».

Юран может возглавить «Торпедо»
Фото: BetassistBetassist

Сегодня, 22 марта, автозаводцы объявили об отставке Талалаева. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Ожидается, что «Торпедо» назовёт имя нового главного тренера 25 марта.

Летом 2022 года Юран был уволен из подмосковных «Химок». Специалист три раза был главным тренером «Химок». В 2008 году под его руководством клуб сохранил прописку в РПЛ, в 2020-м завоевал путёвку в РПЛ и стал финалистом Кубка России, а в 2022-м смог избежать вылета из РПЛ. «Химки» официально объявили об уходе Юрана 10 августа 2022 года.

Футбол,Сергей Юран,Андрей Талалаев,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий