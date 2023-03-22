Юран может возглавить «Торпедо»

53-летний российский тренер Сергей Юран может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. По информации Sport24 , специалист входит в шорт-лист тренеров, которые могут сменить Андрея Талалаева в «Торпедо» .

Летом 2022 года Юран был уволен из подмосковных «Химок». Специалист три раза был главным тренером «Химок». В 2008 году под его руководством клуб сохранил прописку в РПЛ, в 2020-м завоевал путёвку в РПЛ и стал финалистом Кубка России, а в 2022-м смог избежать вылета из РПЛ. «Химки» официально объявили об уходе Юрана 10 августа 2022 года.