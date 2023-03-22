Юран может возглавить «Торпедо»

53-летний российский тренер Сергей Юран может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. По информации Sport24, специалист входит в шорт-лист тренеров, которые могут сменить Андрея Талалаева в «Торпедо».
Сегодня, 22 марта, автозаводцы объявили об отставке Талалаева. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Ожидается, что «Торпедо» назовёт имя нового главного тренера 25 марта.
Летом 2022 года Юран был уволен из подмосковных «Химок». Специалист три раза был главным тренером «Химок». В 2008 году под его руководством клуб сохранил прописку в РПЛ, в 2020-м завоевал путёвку в РПЛ и стал финалистом Кубка России, а в 2022-м смог избежать вылета из РПЛ. «Химки» официально объявили об уходе Юрана 10 августа 2022 года.