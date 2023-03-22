«Торпедо» оштрафовали на крупную сумму за задержку матча против «ПАРИ НН»

Контрольно дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московское «Торпедо» на 50 тысяч рублей за позднее начало матча против «ПАРИ НН», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Матч прошел в воскресенье в Нижнем Новгороде и завершился вничью — 1:1. После игры «Торпедо» подало протест в КДК в связи с участием в матче полузащитника «ПАРИ НН» Ярослава Михайлова. Хавбек должен был пропускать встречу из за перебора желтых карточек. КДК в среду присудил «ПАРИ НН» техническое поражение — 0:3.

— За задержку начала матча футбольный клуб «Торпедо» оштрафован на 50 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Также глава комитета рассказал, что московский «Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки перед первым и перед вторым таймами в матче против «Оренбурга» (0:2): по 20 тысяч за каждый тайм.