Кержаков, Кассьерра и Мостовой не сыграют за «Зенит» в матче с «Фенербахче»

Как стало известно «Матч ТВ», вратарь Михаил Кержаков и нападающий Матео Кассьерра не сыграют за «Зенит» в матче против «Фенербахче», полузащитник Андрей Мостовой также не примет участие в игре, он восстанавливается после простуды.Все трое игроков остались в Санкт Петербурге и не полетели в Турцию.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Встреча с «Фенербахче» состоится в четверг в Стамбуле. Ранее сообщалось, что все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.