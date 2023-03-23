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1 час назад

Кержаков, Кассьерра и Мостовой не сыграют за «Зенит» в матче с «Фенербахче»

Матч ТВиещё 9

Как стало известно «Матч ТВ», вратарь Михаил Кержаков и нападающий Матео Кассьерра не сыграют за «Зенит» в матче против «Фенербахче», полузащитник Андрей Мостовой также не примет участие в игре, он восстанавливается после простуды.Все трое игроков остались в Санкт Петербурге и не полетели в Турцию.

Кержаков, Кассьерра и Мостовой не сыграют за «Зенит» в матче с «Фенербахче»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча с «Фенербахче» состоится в четверг в Стамбуле. Ранее сообщалось, что все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число погибших, как сообщалось, превысило 47 тысяч человек, ранены более 115 тысяч.

Футбол,Андрей Мостовой,Михаил Кержаков,Зенит,
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