Женская сборная РФ по футболу среди игроков до 17 лет победила команду Бутана

Женская сборная России победила команду Бутана со счетом 9:1 во втором матче на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, который проводится в сотрудничестве с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Турнир проходит в Дакке.

Фото: Пресс-служба РФС Пресс-служба РФС

В составе победительниц мячи забили Анастасия Черноусова (12, 46, 48-я минуты), Елена Голик (14), Анастасия Каратаева (36), Есения Кадынцева (45+3, 59), София Головина (50) и Полина Богданова (66). На 49-й минуте мяч в свои ворота забила Кира Наумова. Российская сборная принимает участие в турнире в качестве приглашенной страны и выступает с национальной символикой.

В турнире, который проводится по круговой системе, также играют команды Бангладеш, Индии и Непала. Сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков в 2 играх, следом идут сборные Индии (3 очка; 1 матч), Бангладеш (3; 2), Непала (3; 2) и Бутана (0; 2). В следующем матче россиянки сыграют со сборной Непала 26 марта.

Чемпионат SAFF проводится в рамках программы развития УЕФА, цель которой - поделиться опытом организации соревнований за пределами Европы. Завершится турнир 28 марта.