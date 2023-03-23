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1 час назад

УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков на сезон из-за дела Негрейры. Это серьезно ударит по экономике клуба (El Confidencial)

Sports.ruиещё 3

УЕФА из-за коррупционного дела может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон.

СМИ: УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство.

Согласно регламенту УЕФА, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

В противном случае организация оставляет за собой право отстранить клуб от участия в еврокубках, однако такая дисквалификация может продлиться лишь один сезон. Сообщается, что решение будет принято в июне.

Как отмечает El Confidencial, в случае отстранения от еврокубков «Барселона» понесет многомиллионные убытки в следующем сезоне. Согласно новым правилам Ла Лиги, «Барселона» больше не сможет использовать экономические рычаги, поэтому дисквалификация станет для клуба серьезным ударом.

Футбол,Хосе Мария,УЕФА,
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