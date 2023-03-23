СМИ: УЕФА может отстранить «Барсу» от еврокубков

УЕФА из-за коррупционного дела может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство.
Согласно регламенту УЕФА, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.
В противном случае организация оставляет за собой право отстранить клуб от участия в еврокубках, однако такая дисквалификация может продлиться лишь один сезон. Сообщается, что решение будет принято в июне.
Как отмечает El Confidencial, в случае отстранения от еврокубков «Барселона» понесет многомиллионные убытки в следующем сезоне. Согласно новым правилам Ла Лиги, «Барселона» больше не сможет использовать экономические рычаги, поэтому дисквалификация станет для клуба серьезным ударом.