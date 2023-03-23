Пресс-секретарь сборной Ирака назвал дату матча с командой России

«Никаких проблем по поводу проведения встречи нет. Матч, как и было заявлено, пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге», — сказал Имад.

23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Ирана в Тегеране. Игроки национальной команды уже прибыли в иранскую столицу. 26 марта россияне сыграют в Санкт-Петербурге с Ираком.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.