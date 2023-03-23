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1 час назад

Пресс-секретарь сборной Ирака Имад: матч со сборной России состоится 26 марта

Газета.Ruиещё 5

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад подтвердил, что матч против национальной команды России состоится 26 марта, передает Sport24.

Пресс-секретарь сборной Ирака назвал дату матча с командой России
Фото: Телеграм-канал «Сборная России по футболу»Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

«Никаких проблем по поводу проведения встречи нет. Матч, как и было заявлено, пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге», — сказал Имад.

23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Ирана в Тегеране. Игроки национальной команды уже прибыли в иранскую столицу. 26 марта россияне сыграют в Санкт-Петербурге с Ираком.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Ирана.

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