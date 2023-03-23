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1 час назад

Тренер сборной Украины: нужно отвергнуть тех, кто играет с Россией, даже не вспоминать их

Чемпионат.com

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Руслан Ротань раскритиковал страны, которые соглашаются играть со сборной России товарищеские матчи.

Тренер сборной Украины: «Нужно отвергнуть тех, кто играет с Россией»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Те страны, которые согласны играть со страной-агрессором, – поддерживают то, что она делает в Украине. Самое правильное, что мы можем сделать – не обращать внимание на неё и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают, чтобы о них говорили. Заслуживают внимания те страны, которые уважают международные нормы, прежде всего людей. Об этом нужно разговаривать и отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — приводит слова тренера «Обозреватель».

Сегодня в 20:00 по мск состоится товарищеский матч сборной России против сборной Ирана. Скорее всего 26 марта также состоится ещё и матч против сборной Ирака. Помимо этого, медиа сообщали, что ведутся обсуждения об участии России в кубке Центральной Азии.

Футбол,Руслан Ротань,СБОРНАЯ РОССИИ,
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