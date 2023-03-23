Тренер сборной Украины: «Нужно отвергнуть тех, кто играет с Россией»

«Те страны, которые согласны играть со страной-агрессором, – поддерживают то, что она делает в Украине. Самое правильное, что мы можем сделать – не обращать внимание на неё и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают, чтобы о них говорили. Заслуживают внимания те страны, которые уважают международные нормы, прежде всего людей. Об этом нужно разговаривать и отвергнуть тех, с кем играет Россия, даже не вспоминать о них», — приводит слова тренера «Обозреватель».