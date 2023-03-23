Вратарь чилийского клуба «Кобресаль» Леандро Рекена забил гол ударом со своей половины поля в матче против «Коло-Коло» (3:1). Как сообщает the18.com, мяч преодолел расстояние в 101 метр, прежде чем оказался в воротах.

Гол был забит в середине второго тайма. Во время удара вратарь команды оппонентов находился далеко от ворот. Он попытался поймать мяч руками, однако тот пролетел мимо. Догнать его ни защитнику, ни голкиперу, не удалось.