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8 минут назад

Вратарь чилийского «Кобресаль» забил гол ударом от своих ворот

Никита Бородкин

Вратарь чилийского клуба «Кобресаль» Леандро Рекена забил гол ударом со своей половины поля в матче против «Коло-Коло» (3:1). Как сообщает the18.com, мяч преодолел расстояние в 101 метр, прежде чем оказался в воротах.

Гол был забит в середине второго тайма. Во время удара вратарь команды оппонентов находился далеко от ворот. Он попытался поймать мяч руками, однако тот пролетел мимо. Догнать его ни защитнику, ни голкиперу, не удалось.

По информации местных СМИ, гол может претендовать на книгу рекордов Гиннеса. Сейчас самым дальним ударом считался гол, оформленный с 96 метров — его забил британский вратарь Том Кинг во время матча между «Ньюпорт Каунти» и «Челтнем Таун» во Второй английской лиге в 2021 году. Чилийскому спортсмену удалось превысить эту планку на 5 метров. Вместе с тем подтвердить дальность теперь должны специалисты.

Футбол,Видео,Том Кинг,
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