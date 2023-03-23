Дзюбе в Турции придумали странное прозвище

«Трансфер Дзюбы изначально был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд россиянина взбудоражил фанатов клуба. Однако довольно скоро его прозвали «воздушным шаром».

Артём не сумел адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Винченцо Монтеллы , в которой нет места центральному нападающему», — заявил Будка в интервью «Чемпионату».

Артём Дзюба в августе 2022 года подписал контракт с «Адана Демирспор». 34-летний россиянин достался турецкому клубу бесплатно, так как 30 июня подошёл к концу его контракт с «Зенитом». В составе «Аданы» он провёл лишь пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Аданой» был рассчитан до 30 июня 2023 года, а у сторон была возможность продлить договор ещё на один сезон. Однако 3 ноября стороны по взаимному согласию разорвали соглашение.