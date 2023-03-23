Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
34 минуты назад

Будка: Дзюбу в Турции прозвали «воздушным шаром»

Betassist

Турецкий журналист Алпер Будка высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в турецкой Суперлиге. 34-летний россиянин в 2022 году 2,5 месяца выступал в составе «Адана Демирспор».

Дзюбе в Турции придумали странное прозвище
Фото: BetassistBetassist

«Трансфер Дзюбы изначально был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд россиянина взбудоражил фанатов клуба. Однако довольно скоро его прозвали «воздушным шаром».

Артём не сумел адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Винченцо Монтеллы, в которой нет места центральному нападающему», — заявил Будка в интервью «Чемпионату».

Артём Дзюба в августе 2022 года подписал контракт с «Адана Демирспор». 34-летний россиянин достался турецкому клубу бесплатно, так как 30 июня подошёл к концу его контракт с «Зенитом». В составе «Аданы» он провёл лишь пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Аданой» был рассчитан до 30 июня 2023 года, а у сторон была возможность продлить договор ещё на один сезон. Однако 3 ноября стороны по взаимному согласию разорвали соглашение.

В феврале 2023 года Артём Дзюба подписал полугодичный контракт с московским «Локомотивом».

Футбол,Артем Дзюба,Винченцо Монтелла,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий