«Торпедо» сообщило о переходе в клуб форварда Фелипе

32-летний бразильский форвард Андре Фелипе перешёл в московское «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

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Футболист перебрался в московскую команду в статусе свободного агента. Стороны не раскрывают детали трудового соглашения. За российскую команду Фелипе будет выступать под 21-м номером.

Осенью 2022 года нападающий покинул бразильский клуб «Куяба». В разное время Андре Фелипе также выступал за киевское «Динамо», «Бордо», «Спортинг» и другие клубы. Всего на счету нападающего 365 матчей, 92 мяча и 22 результативные передачи.