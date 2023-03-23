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33 минуты назад

Андре Фелипе стал игроком «Торпедо»

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32-летний бразильский форвард Андре Фелипе перешёл в московское «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Торпедо» сообщило о переходе в клуб форварда Фелипе
Фото: BetassistBetassist

Футболист перебрался в московскую команду в статусе свободного агента. Стороны не раскрывают детали трудового соглашения. За российскую команду Фелипе будет выступать под 21-м номером.

Осенью 2022 года нападающий покинул бразильский клуб «Куяба». В разное время Андре Фелипе также выступал за киевское «Динамо», «Бордо», «Спортинг» и другие клубы. Всего на счету нападающего 365 матчей, 92 мяча и 22 результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата России автозаводцы идут на последнем, 16-м месте. В активе команды восемь очков в 20 встречах. Накануне клуб расстался с тренером Андреем Талалаевым.

Футбол,Андрей Талалаев,Торпедо,Динамо,
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