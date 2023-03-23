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45 минут назад

Игрок "Химок" Тихий заявил, что Гогниев облил его грязью и не извинился

Газета.Ruиещё 1

Защитник подмосковных "Химок" Дмитрий Тихий рассказал о поведении тренера команды Спартака Гогниева.

Игрок "Химок" Тихий заявил, что Гогниев облил его грязью и не извинился
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью", — передает слова Тихого Metaratings.

Напомним, что в начале марта стало известно о конфликте Гогниева с Тихим и Гулиевым. Сообщалось, что тстраненные от основной команды футболисты занимались в тренажерном зале, в который пришел тренер вместе с игроками основы. Наличие отстраненных футболистов привело наставника в ярость. Гогниев начал кричать на Тихого и Гулиева и говорить им, что они ему не нужны. После этого тренер отказался проводить тренировку команды и отправился к Тихому и Гулиеву в номер. Сотрудник безопасности "Химок" предотвратил драку между игроками и наставником.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Ранее Спартак Гогниев прокомментировал сообщения о конфликте с игроками "Химок".

Футбол,Дмитрий Тихий,Спартак,
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