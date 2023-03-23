Игрок "Химок" Тихий заявил, что Гогниев облил его грязью и не извинился

"Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью", — передает слова Тихого Metaratings.