Во время проходящего в эти минуты товарищеского матча между санкт-петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче» (2:1, перерыв) в Стамбуле местные полицейские вывели фанатов сине-бело-голубых со стадиона.

Российских болельщиков «Зенита» вывели с матча с турецким «Фенербахче», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Турецкие болельщики заметили фанатов «Зенита», которые направлялись к трибуне, после чего начали оскорблять их и бросать различные предметы. После чего произошла стычка фанатов «Зенита» с местными болельщиками, что привело к вмешательству полиции.