Назван стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встретятся национальные команды Ирана и России. Игра будет проходить на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Для российской национальной команды матч с Ираном станет первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).