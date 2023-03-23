Колосков: игра российских футболистов с иранцами была ниже ожиданий

Сборная России по футболу показала игру ниже ожиданий в товарищеском матче с командой Ирана. Такое мнение ТАСС в четверг высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с командой Ирана (1:1). Эта игра стала первой для российской команды в этом году.
"Впечатления ниже среднего, мягко сказать, но результат еще приемлем, при полном преимуществе иранцев игра прошла, 20 ударов против 6, 10 угловых против 2 и так далее, - сказал Колосков. - Так что есть куда расти, есть чем заниматься, игры пока нет, но, наверное, это можно объяснить тем, что команда давно не собиралась вместе, времени на постановку игры не было. Будем надеяться, что это все впереди. Это непростое дело, конечно, но для того и есть тренерский штаб. В истории будет записано: "1:1". А также статистика войдет, а кто и как играл, написано не будет".
"Но мы-то, болельщики нашей сборной, хотели бы, чтобы что-то там получалось, но пока ничего не получалось. Да, игра была ниже ожиданий, честно говоря, думал, что будет постройнее игра, все-таки во владении мячом не будет такой пропасти. У нас все-таки довольно техничные футболисты, но что-то не получилось, но это уже вопрос к тренеру, думаю, что на пресс-конференции он ответит. Но удовлетворения от игры никакого", - добавил Колосков.