Колосков: игра российских футболистов с иранцами была ниже ожиданий

"Впечатления ниже среднего, мягко сказать, но результат еще приемлем, при полном преимуществе иранцев игра прошла, 20 ударов против 6, 10 угловых против 2 и так далее, - сказал Колосков. - Так что есть куда расти, есть чем заниматься, игры пока нет, но, наверное, это можно объяснить тем, что команда давно не собиралась вместе, времени на постановку игры не было. Будем надеяться, что это все впереди. Это непростое дело, конечно, но для того и есть тренерский штаб. В истории будет записано: "1:1". А также статистика войдет, а кто и как играл, написано не будет".