Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Футболист Криштиану Роналду побил мировой рекорд по числу игр за сборную

Илья Родин

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду установил очередной мировой рекорд. Он в 197-й раз сыграл за сборную страны, пишет РБК.

Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал кувейтцу Бадере Аль-Мутаве. Он сыграл за сборную 196 раз. Ранее Роналду превзошел испанца Серхио Рамоса, на счету которого участие в 180 матчах.

Роналду готов дать показания по коррупционному делу «Ювентуса»

По данным РБК, 197-м матчем в составе сборной стала для легендарного футболиста игра с Лихтенштейном в отборочном турнире на чемпионат Европы-2024.

Уточняется, что в активе Роналду большое количество разнообразных достижений. В частности, ранее он поставил мировой рекорд по голам за сборную, забив 118-й мяч в ворота команды Ганы.

Футбол,Серхио Рамос,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий