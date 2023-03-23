Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду установил очередной мировой рекорд. Он в 197-й раз сыграл за сборную страны, пишет РБК.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал кувейтцу Бадере Аль-Мутаве. Он сыграл за сборную 196 раз. Ранее Роналду превзошел испанца Серхио Рамоса, на счету которого участие в 180 матчах.

По данным РБК, 197-м матчем в составе сборной стала для легендарного футболиста игра с Лихтенштейном в отборочном турнире на чемпионат Европы-2024.