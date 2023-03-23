Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн установил рекорд по количеству голов за сборную Англии по футболу. Форвард отличился в четверг в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Италии.

Кейн реализовал пенальти на 44-й минуте встречи. 29-летний нападающий забил 54-й гол в составе национальной команды и обошел по этому показателю Уэйна Руни .

Свой первый матч в составе сборной Англии Кейн провел в марте 2015 года, всего в национальной команде на его счету 81 матч, 54 гола и 17 результативных передач. Вместе со сборной он становился серебряным призером чемпионата Европы в 2021 году и бронзовым призером Лиги наций в 2019-м.