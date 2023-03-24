Экс-тренер сборной РФ по футболу: "Не все так хорошо у сборной России"

Экс-тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец подвел итоги товарищеского матча против национальной команды Ирана, передает РИА Новости.
"Создается новая команда, фактически с листа. Плюс отсутствовали несколько лидеров. В целом не все так хорошо у сборной России. Но особых претензий к игрокам нет. Команда на правильном пути", - сказал Бышовец.
Товарищеский матч между сборными Ирана и России в Тегеране завершился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. В составе российской команды отличился Антон Миранчук, у соперников — Мехди Тареми. Следующую игру сборная России проведет в субботу, 26 марта, в Санкт-Петербурге — подопечные Валерия Карпина примут футболистов из Ирака.
Ранее голкипер сборной России по футболу и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" Матвей Сафонов поделился мнением о товарищеском матче против Ирана.