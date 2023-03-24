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17 минут назад

Экс-тренер сборной России по футболу Бышовец: у национальной команды не все хорошо

Газета.Ruиещё 4

Экс-тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец подвел итоги товарищеского матча против национальной команды Ирана, передает РИА Новости.

Экс-тренер сборной РФ по футболу: "Не все так хорошо у сборной России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Создается новая команда, фактически с листа. Плюс отсутствовали несколько лидеров. В целом не все так хорошо у сборной России. Но особых претензий к игрокам нет. Команда на правильном пути", - сказал Бышовец.

Товарищеский матч между сборными Ирана и России в Тегеране завершился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. В составе российской команды отличился Антон Миранчук, у соперников — Мехди Тареми. Следующую игру сборная России проведет в субботу, 26 марта, в Санкт-Петербурге — подопечные Валерия Карпина примут футболистов из Ирака.

Ранее голкипер сборной России по футболу и клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" Матвей Сафонов поделился мнением о товарищеском матче против Ирана.

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