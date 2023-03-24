Круговой подвел итоги матча «Зенита» с «Фенербахче»

«Задача была выйти и победить. С «Сепаханом» последний товарищеский матч сыграли неудачно, последние игры в чемпионате и Кубке тоже были неудачными, нужно было реабилитироваться. К сожалению, не дожали. Но, думаю, моменты создали нормальные, просто немножко недотянули. Пропустили два очень обидных мяча, но второй гол очень хорошо залетел — молодец парень.