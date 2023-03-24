Гол Месси со штрафного помог Аргентине обыграть Панаму

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла команду Панамы со счётом 2:0. Действующие чемпионы мира впервые забили на 78-й минуте – отличился Тьяго Альмада. В концовке встречи точку поставил капитан аргентинцев Лионель Месси, который забил со штрафного.

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Месси забил впервые за четыре матча. Ранее нападающий «ПСЖ» не мог отличиться во встречах чемпионата Франции с «Ренном» и «Брестом», а также в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов в «Баварией».

Месси забил 800-й гол за карьеру, для этого ему понадобилось 1017 матчей. Также в его активе 353 результативные передачи.