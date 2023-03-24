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1 час назад

Иранский журналист: матч Иран — Россия носил договорной характер

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Иранский журналист Ахмед Али Замтаре заявил, что матч сборных Ирана и России носил договорной характер.

Иранский журналист: «Матч Иран — Россия носил договорной характер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу сказать, что вчерашний матч принёс какую-то большую пользу. Лично я сторонник того, что нашей сборной надо играть с сильными соперниками, которые превосходят Иран в классе. В идеале силы должны быть в процентном соотношении 40 на 60 в пользу соперника. Однако я понимаю, что не всегда есть возможность договориться с командами Аргентиты, Англии, Бразилии

Матч с Россией был не то, что товарищеский, а дружеский. Лично я не сомневался, что команды сыграют вничью. Но я думал, что всё закончится со счётом 2:2. Потому что 0:0 было бы слишком скучно для зрителей, ведь без голов совсем не интересно.

У меня нет прямых доказательств, что этот матч носил статус «договорняка». Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично моё мнение – да, это был матч с заранее обговорённым результатом. Я имею право говорить своё мнение» – приводит слова Замтаре «Евро-футбол.ру».

Матч сборных Ирана и России состоялся накануне, 23 марта, в Тегеране, на стадионе «Азади» и завершился вничью со счётом 1:1. Обе команды отличились с пенальти — у россиян 11-метровый реализовал полузащитник Антон Миранчук, а у иранцев отличился нападающий Мехди Тареми.

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